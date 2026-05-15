Bayburt'ta Öğrenciler 'Yardımseverlik İstasyonları'nda Paylaşma ve Takım Ruhunu Oyunlarla Öğrendi

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışması gibi değerleri oyun parkurlarında deneyimledi. 4/B sınıfı ve özel eğitim sınıfı birinci olurken, öğrencilere hediyeler verildi.

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda düzenlenen 'Yardımseverlik İstasyonları Koşu Oyunları' etkinliğinde öğrenciler, paylaşma, iş birliği, yardımlaşma ve takım çalışması değerlerini oyun parkurlarında deneyimledi.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunmak için hazırlanan etkinlikte, farklı istasyonlardan oluşan parkurlarda yarışmalar yapıldı. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de birlikte hareket etmenin önemini uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinlikte yardımlaşma, dayanışma ve ekip ruhu gibi değerler oyunlarla pekiştirilirken, öğrenciler parkurlarda verilen görevleri takım arkadaşlarıyla birlikte tamamladı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda 4/B sınıfı ile özel eğitim sınıfı öğrencileri birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - BAYBURT

