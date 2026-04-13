Aydıntepe'de öğrenciler için 'Agro Kütüphanesi' oluşturuldu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu bünyesinde kurulan 'Agro Kütüphanesi' öğrencilerin kullanımına açıldı. Mavi-Yeşil Okul Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışma ile okul kütüphanesinde tarım, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularına ayrılan özel bir bölüm oluşturuldu.

Okul kütüphanesinin bir bölümü Agro Kütüphanesi olarak düzenlendi. Tarım ve tarımsal faaliyetleri ifade eden agro kavramından hareketle hazırlanan bölümde, öğrenciler için tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli kaynaklara yer verildi.

Okulda oluşturulan kütüphane bölümüyle öğrencilerin tarım, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularında kaynaklara daha kolay ulaşması sağlandı. Uygulamayla öğrencilerin araştırma yapmalarına imkan sunulurken, çevre bilinci ve tarımsal konulara yönelik farkındalığın da güçlendirilmesi hedeflendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
