Aydıntepe'de hitabet ve diksiyon kursu açılacak

Aydıntepe'de iletişim becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 'Hitabet ve Diksiyon Kursu' açılacak.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılacak kursta, katılımcılara doğru ve etkili konuşma becerileri kazandırılacak.

Kurs kapsamında doğru konuşma teknikleri, nefes kontrolü, vurgu ve tonlama, beden dili kullanımı ile topluluk önünde konuşma konularında eğitim verilecek. Uygulamalı çalışmalarla kursiyerlerin sosyal ve mesleki yaşamlarında daha etkili iletişim kurmaları sağlanacak.

Kontenjanla sınırlı olan kursa başvurular, Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi üzerinden erişilen e-Yaygın sistemi aracılığıyla yapılabilecek. - BAYBURT

