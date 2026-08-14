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Gezici Kütüphane Aydıntepe'de Kitapseverlerle Buluştu

Gezici Kütüphane Aydıntepe'de Kitapseverlerle Buluştu
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesini ziyaret eden Gezici Kütüphane mobil aracı, kitapseverlerle buluştu. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mobil kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütüphanede kitaplarla vakit geçiren çocuklarla sohbet eden Yıldırım, onların kitap okuma heyecanına ortak oldu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesini ziyaret eden Gezici Kütüphane mobil aracı, kitapseverlerle buluştu.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mobil kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütüphanede kitaplarla vakit geçiren çocuklarla sohbet eden Yıldırım, onların kitap okuma heyecanına ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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