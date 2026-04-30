Aydın'da zeytinyağı sektörü için operatör eğitimi düzenlendi

Aydın'da Polat Makina tarafından düzenlenen eğitim programında, 20 farklı şehirden 70'ten fazla üretici ve operatör bir araya gelerek zeytinyağı üretim süreçlerine yönelik uygulamalı eğitim aldı.

Aydın'da faaliyet gösteren Polat Makina, zeytinyağı sektörüne yönelik nitelikli insan gücü yetiştirme çalışmaları kapsamında ikinci Zeytinyağı Tesisi Operatör Yetiştirme Eğitimi'ni gerçekleştirdi. Şirketin üretim tesislerinde düzenlenen programa, Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 70'ten fazla zeytinyağı üreticisi, tesis operatörü ve çiftçi katıldı. Polat Group Holding iştiraklerinden olan Polat Makina tarafından düzenlenen eğitim programı, zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilirken, ilki 26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen program, yoğun talep üzerine ikinci kez düzenlendi. Gün boyu süren eğitimlerde katılımcılara, zeytinyağı tesisi kurulumu, finansman kaynakları, üretim süreçleri ve makine bakımı gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde katılımcılar separatör sökme ve takma işlemlerini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca düzenlenen fabrika turu ve showroom ziyaretiyle üretim teknolojileri yerinde incelendi. Eğitim programında zeytinyağı tadımı konusunda Dr. Abidin Tatlı tarafından sunum gerçekleştirilirken, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar da sektöre yönelik destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Polat Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Polat ise yaptığı açıklamada, zeytinyağı üretiminde teknolojinin yanı sıra yetişmiş insan gücünün önemine dikkat çekerek "Polat Makina olarak 'Sizin için Mühendislik' anlayışımızla, zeytinyağı üreticilerimize en ileri teknolojiyle üretilmiş makineleri sunuyoruz. Ancak en güçlü teknoloji bile onu doğru kullanan insan gücüyle anlam kazanır. Zeytin, bu topraklar için yalnızca bir tarım ürünü değil, köklü bir miras, derin bir kültür. Bu mirası yaşatmanın yolu, onu en iyi şekilde işleyebilecek yetkin ellere bırakmaktan geçiyor. Eğitimlerimizle hem sektörümüze hem de bu değerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Polat Makina, zeytinyağı sektörüne yönelik operatör yetiştirme eğitimlerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planladığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı