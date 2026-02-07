Haberler

Aydın'da Öğrenciler Türk Bayrağı Figürü Oluşturdu

Güncelleme:
Aydın Fen Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenler, 'Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek' temasıyla Türk bayrağı figürü oluşturup İstiklal Marşı'nı okudu.

1) AYDIN'DA ÖĞRENCİLER, BEDENLERİYLE TÜRK BAYRAĞI FİGÜRÜ OLUŞTURDU

AYDIN'da lise öğrencileri ve öğretmenler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek' temasıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler hazırladıkları koreografiyle milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğin, öğrencilerde milli bilinç ve vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Haberler.com
