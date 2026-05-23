ATÜ, 15. yılını 'ATÜ'ye Değer Katanlar' ödül töreni ile kutladı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin kuruluşunun 15. yılında üniversitenin gelişimine katkı sunan akademisyenler, öğrenciler, idari personel ve paydaşlara ödül takdim etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 15. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen "ATÜ'ye Değer Katanlar Ödül Töreni", geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa Adana Vali Yardımcısı Hasan Balcı, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kent protokolü, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program kapsamında üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişim sürecini anlatan "Dünden Bugüne ATÜ" sinevizyon gösterimi izleyicilerle buluşturuldu. Ardından Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen açılış konuşmasını gerçekleştirirken, Vali Yardımcısı Hasan Balcı da üniversitenin bilimsel ve akademik başarılarına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından üniversitenin 15. yılına özel hazırlanan pasta kesildi.

Üniversiteye katkı sunanlar ödüllendirildi

Törende bilimsel çalışmalar, proje üretimi, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, uluslararası başarılar, kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları ve sportif başarılar gibi birçok kategoride ödüller takdim edildi.

Programda ayrıca üniversiteye en yüksek puanla yerleşen öğrenciler, başarılı mezunlar, öğrenci toplulukları ve sportif başarı elde eden takımlar da ödüllerini aldı.

Profesörlük belgeleri takdim edildi

Tören kapsamında profesörlük unvanı almaya hak kazanan akademisyenlere de profesörlük belgeleri takdim edildi. Çok sayıda akademisyenin sahneye davet edildiği törende akademik başarılar alkışlarla kutlandı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı