Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor. Toplantıda birim yöneticileri ve akademisyenler bir araya gelerek çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştiriyor.

Atatürk Üniversitesi 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

Toplantıda Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, sabah Hemşirelik Fakültesi, öğleden sonra ise Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda sürdürülen İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştiriyor.

Birim yöneticileri ve yardımcılarının gerçekleştirdikleri sunumlar; Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda gelişme ve tıkanmalar da izleniyor.

Fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların geri dönüşlerini almak üzere dekanlar ve müdürlerle bir araya gelerek belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğunun gözlemleneceğini aktaran Rektör Çomaklı, veriler doğrultusunda ise başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin son 7 yılda her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Rektör Çomaklı, bu başarıların tek bir kişiye veya belli bir kesime bağlanamayacağını vurgulayarak, başarıların Atatürk Üniversitesi ailesinin ortak emeği olduğuna değindi. - ERZURUM