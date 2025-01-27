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Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor

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Eğitim fakültesinden mezun olan genç bir öğretmen, atanamamanın yarattığı ekonomik zorluklar nedeniyle köyüne dönerek çobanlık yapmaya başladı. İsminin Hamza Ali olduğu öğrenilen öğretmenin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Türkiye'de atanamayan öğretmenlerin yaşadığı zorluklara bir yenisi daha eklendi. Binbir emekle üniversiteden mezun olan ve öğretmen olma hayaliyle yaşayan bir genç, atanamayınca çobanlık yaparak hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

"SÖYLENEEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

İsminin Hamza Ali olduğu öğrenilen öğretmenin çobanlık yaptığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken videonun altına "İçindeki o burukluğu çok iyi biliyorum", "Ben de kasiyerlik yapıyorum maalesef. Söylenecek çok şey var ama demeyeceğim", "Aynı kaderi yaşıyoruz. Sen çoban, ben şoför", "Umarım en kısa zamanda öğrencilerinle olursun öğretmenim", "Ülke atanamayan öğretmenler ile dolu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Bütün yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVetaran Voyna:

5.9 milyon memur var ne olucak onuda memur yapın yakında memuristan olucaz .bakalım devlet kimden vergi alicak ozaman.

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Haber YorumlarıJumanji:

Neden uzaya gidemiyoruz anladınız mı makarnacılar?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

özel okullar yabancı matekamaik öğretmeni getireceğine kendi insanımıza iş versin. İran lı matematik öğretmeni çalıştıran özel okul biliyourm

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