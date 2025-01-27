Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor

Türkiye'de atanamayan öğretmenlerin yaşadığı zorluklara bir yenisi daha eklendi. Binbir emekle üniversiteden mezun olan ve öğretmen olma hayaliyle yaşayan bir genç, atanamayınca çobanlık yaparak hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

"SÖYLENEEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

İsminin Hamza Ali olduğu öğrenilen öğretmenin çobanlık yaptığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken videonun altına "İçindeki o burukluğu çok iyi biliyorum", "Ben de kasiyerlik yapıyorum maalesef. Söylenecek çok şey var ama demeyeceğim", "Aynı kaderi yaşıyoruz. Sen çoban, ben şoför", "Umarım en kısa zamanda öğrencilerinle olursun öğretmenim", "Ülke atanamayan öğretmenler ile dolu" şeklinde yorumlar yapıldı.