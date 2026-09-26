Arsuz Kaymakamı Eroğlu, 4 derslikli iki anaokulu inşaatlarını inceledi

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Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Çetillik ve Gözcüler mahallelerinde "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi" kapsamında yapımı devam eden 4 derslikli anaokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çetillik ve Gözcüler mahallelerindeki okul inşaatlarını gezen Kaymakam Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve firma yetkililerinden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerde inşaatların planlanan iş takvimi doğrultusundaki ilerleyişi değerlendirildi.

Yapımı sürdürülen anaokullarının tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki okul öncesi eğitim kapasitesinin artırılması ve çocukların eğitim hizmetlerine erişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Eroğlu, ilçeye kazandırılan eğitim yatırımlarının Arsuz'un eğitim altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Okul öncesi eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilçenin eğitim hayatına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı