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Arsuz’da 4 derslikli anaokulu eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Arsuz’da 4 derslikli anaokulu eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde bulunan okulda incelemelerde bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve okul idaresinden okulun mevcut durumu ile eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. 4 derslikli olarak hizmet verecek anaokulunun, ilçenin okul öncesi eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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