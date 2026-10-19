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Arpalı’da öğrencilere gıda israfı ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi

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Arpalı’da öğrencilere gıda israfı ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü dolayısıyla Arpalı beldesindeki Şehit Fatih Kostik İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü dolayısıyla Arpalı beldesindeki Şehit Fatih Kostik İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Gıda mühendisleri, öğrencilerle bir araya gelerek sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirmede bulundu. Eğitimde, gıdaların doğru tüketimi, ihtiyaç kadar yiyecek alınması ve israfın önlenmesinin önemi anlatıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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