Arhavi Atatürk Ortaokulu'nda Öğrencilere Robotik Kodlama ve Mekanik Eğitimi

Arhavi Atatürk Ortaokulu'nda, geleceğin yazılımcılarını keşfetmek amacıyla öğrencilere robotik kodlama ve mekanik eğitimi veriliyor. Okulun müdür yardımcısı Bora Duymuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki robotik kodlama eğitiminden bugüne kadar 200 öğrencinin yararlandığını belirtti.

Arhavi Atatürk Ortaokulu'nda, geleceğin yazılımcılarını keşfetmek amacıyla öğrencilere robotik kodlama ve mekanik eğitimi veriliyor.

Okulun müdür yardımcısı Bora Duymuş, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki robotik kodlama eğitiminden bugüne kadar 200 öğrencinin yararlandığını söyledi.

Özellikle robotik kodlama alanında blok tabanlı eğitim modeliyle öğrencilerle bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Duymuş, "Yazları ve eğitim dönemi içerisinde bu çalışmalara faal olarak devam ediyoruz." dedi.

Duymuş, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına dört yıldır katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bugüne kadar 20 projeyle TÜBİTAK, 30 projeyle TEKNOFEST çalışmalarına katıldı. TEKNOFEST'te 2 defa yarı finale kadar gittik. TÜBİTAK'ta bir bölge çalışmamız oldu, şimdilik çalışmalarımız bunlar ama daha iyilerini hedefliyoruz."

Bilişim teknolojileri öğretmeni Sümeyye Karaca ise çocukların, blok tabanlı kodlama ile algoritma problem çözme, analitik düşünme becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek, "Blok tabanlı kodlamada algoritma mantığını öğrenen çocuklar metin tabanlı kodlamayı çok daha kolay şekilde çözebiliyor. Umarım bu şekilde ülkemize yeni yazılımcılar kazandırırız, üretime devam ederiz." diye konuştu.