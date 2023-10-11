Arel Üniversitesi Öğrencileri Ring Servislerinin Ücretli Olmasına Tepki Gösterdi

Arel Üniversitesi öğrencileri, geçen seneye kadar ücretsiz olan ring servislerinin bu yıl ücretli olmasına tepki gösterdi. Üniversitenin Tepekent kampüsünde eylem yapan öğrenciler, 30 lira yapılan servislerin ücretsiz olmasını istedi.

Arel Üniversitesi öğrencileri, geçen seneye kadar ücretsiz olan ring servislerinin bu yıl ücretli olmasına tepki gösterdi. Üniversitenin Tepekent kampüsünde eylem yapan öğrenciler, 30 lira yapılan servislerin ücretsiz olmasını istedi.

Tepekent Arel Üniversitesi öğrencileri, geçen yıl ücretsiz kullandıkları kampüs ring servislerinin fiyatı 30 TL'ye çıkarılınca üniversite yönetimine tepki gösterdi. Servisten başka ulaşımın zor olduğunu belirten öğrenciler, "Diğer ulaşım araçları da kampüse 2 saatte zor geliyor. Mağduruz" dedi.

Öğrencilerden Nevzat Korkmaz, " Sefaköy'deki okulumuz yıkılınca bize herhangi bir seçenek sunmadan bu okula taşıdılar. Bizim de yapacağımız bir şey yoktu. İlk yıl servisi ücretli yapmaya çalıştılar fakat bizim direnişimizi gördükleri için vazgeçtiler. Ben şu an 30 lira veriyorum. Servis yerine ulaşım aracına binsem buraya geliş gidişim 3 saat sürüyor. Derse geç kalma durumum oluyor. Durumu üniversite yönetimi bildirdi. Dün eylem de yaptık" dedi.

Mağdur olan diğer öğrenci Mustafa Yakar, "Biz hakkımızı arıyoruz. Ücretsiz giriş yapmak isteyenlerin numaralarını alıyorlar. Ben ve 2 arkadaşım numarasını eksik yazmış. Özellikle beni ve arkadaşlarımı çağırdılar. Polis değiller, bir şey değiller; T.C. kimlik numaramı istiyorlar. Böyle bir şey yapmaya hakları yok" diye konuştu.

Üniversiteye kendi imkanlarıyla geldiğini ifade eden başka bir öğrenci, "Servislerimiz asla saat başı kalkmıyor. Dolunca kalkıyor. Benim dersim 09.00'da, arkadaşımın ise 11.00'de. Ben o saate kadar arkadaşımın dersinin bitimine kadar bekliyorum. Bugün ise servisçiler istifa etti. Hiçbir şekilde buraya gelmedi. Biz kendi şartlarımızla buraya geldik. Ben Eyüpsultan'da oturuyorum, oradan buraya gelmem 4 saat. Sabah saat 04.30'da kalkmam gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL