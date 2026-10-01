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Ardahan'da 11 projeyi birleştiren ARENA projesi Vali Yamlı başkanlığında tanıtıldı

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Ardahan'da 11 projeyi birleştiren ARENA projesi Vali Yamlı başkanlığında tanıtıldı
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nin hazırladığı ARENA projesi, Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığındaki toplantıda tanıtıldı. 2026-2027'de uygulanması planlanan proje, 11 projeyi birleştirip 5.627 öğrenciye destek sunmayı amaçlıyor.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan Ardahan'da Eğitimin Niteliğini Artırma Projesi (ARENA), Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Vali Yamlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç, Şube Müdürü İbrahim Torun ve Ar-Ge Biriminde görev yapan öğretmenler katıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanması planlanan ARENA, 11 projeyi tek çatı altında buluşturuyor. Öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasını, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan proje, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında da çalışmalar içeriyor.

Temel eğitim kapsamında 4-8. sınıflarda öğrenim gören 5.627 öğrenciye yönelik okuma-anlama çalışmaları ve kazanım değerlendirme uygulamaları planlanıyor. İlkokul öğrencilerinin "Şehrimi, Bölgemi, Ülkemi Tanıyorum" kitaplarıyla yaşadıkları çevreyi tanımaları; ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK popüler bilim kitaplarıyla okuma ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. LGS'ye hazırlanan öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin ise düzenli değerlendirmeler ve bireysel kazanım karneleriyle takip edilmesi öngörülüyor.

YKS'ye hazırlık çalışmalarında, 26 ortaöğretim kurumundaki 750 öğrenciye 412 eğitim koçu öğretmenle destek sağlanması planlanıyor. Düzenli TYT ve AYT değerlendirmeleri, bireysel çalışma planları ve aile görüşmeleriyle öğrencilerin gelişimlerinin yakından izlenmesi hedefleniyor.

ARENA kapsamında ayrıca münazara, bilgi, makale yazma ve Türk halk müziği yarışmaları; TÜBİTAK ve TEKNOFEST bilgilendirme çalışmaları, MEB-ROBOT Hazırlık Atölyesi ve Genç Ar-Ge Ofisi faaliyetleri yer alıyor. Mini Öğretmen Akademisi ile öğretim becerilerinin desteklenmesi, Bölgesel Eğitim Kongresi ile Doğu Anadolu'nun 14 ilinden öğretmenlerin Ardahan'da bir araya getirilmesi planlanıyor.

Toplantıda projenin hedefleri, uygulama takvimi ve izleme-değerlendirme süreçlerine ilişkin sunum yapıldı. ARENA ile Ardahan genelinde öğrencilerin öğrenme süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi, ihtiyaçlarına uygun destek sunulması ve eğitimin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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