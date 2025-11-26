Haberler

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içinde 2 kez uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılmasına yönelik ilk sinyali verdi. Velilerden yoğun talep geldiğini belirten Bakan Tekin "Çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılından bu yana uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağını değerlendiriyor.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, adrese dayalı okul kayıt sistemini merkezi olarak engelleyecek bir yazılım geliştiriyor.
  • Liselerde eğitim süresinin kısaltılması konusu istişare ediliyor ve aceleye gerek olmadığı belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

"ÇALIŞAN ANNE VE BABALAR SORUN YAŞIYOR"

Velilerden ara tatilin kaldırılmasına ilişkin talep aldıklarını belirten Tekin, ''Çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

OKULLARDA KAYIT SİSTEMİ

Okullara kayıt sisteminin değişeceğini belirten Tekin, ''Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine ilişkin bir düzenleme yaparak bunları merkezden belirledik. Şimdi ikinci adımı atıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. Bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerimizin bu tür taleplere ilişkin üstlerindeki baskıyı da kaldırmış olacağız.'' dedi.

EĞİTİM SÜRESİNİN KISALTILMASI

Tekin, liselerdeki eğitim süresinin kısaltılmasının istişare edildiğini, aceleye gerek olmadığını söyledi. Tekin, ''Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla tartışılır, istişare edilir sonra karar verilebilir. Şu an bu konu aceleye getirilecek bir konu değil.'' açıklamasında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıD:

Ara tatiller kadar öğrenciye faydalı bir uygulama yok. Sürekli okul olunca da bir bıkkınlık oluyor. Dokunmayın çocukların tatillerine.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

haklısın bahaneye bak cumartesi pazar tatil olduğunda bile gitmek istemiyorlar onuda mı kaldıracaksın ozaman

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bu ülkenın çocukları gençleri nasılsa deneme tahtası her sene bir şeyler getirin olmadı deyıp kaldırın

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumları6scq6vbrfp:

işimiz gücümüz yap boz.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımelihsah özen:

Niye kendi çocuğunu özel okula gönderirken tercih hakkı diyordum sayın bakan bırak millette devlet okulu arasında tercih hakkı kullansın. Bütün devlet okullarını aynı standartlara getir sonra ahkam kes. Ama sizin amacınız farklı kendi çocuklarınız özel okulda elli çeşit kaynakla farklı deneme sınavları ile gelişsin milletim çocuğu içi boş devlet kitapları ile deneme dahi olmadan LGS ye yada üniversitesiye hazırlansın. Yazıklar olsun

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrion Onion:

Eskiden haziran başı tatil olurdu. Bu sene 26 Haziranda okul kapanıyor. Bu kadar çocukları okulda tutmanın ne anlamı var ? Bırakın çıraklığa gitsin haziran başında kapansın. Turizm sektörü vs de olumsuz etkileniyor. Bi de sabahtan akşama kadar çocukları tutmayın okulda. Ders süreleri kısalmalı. Zaten insanın odak süresi belli. 40 dakika kim odaklanarak bir şey dinleyebiliyor. Bi de disiplin cezaları gelmeli. Okullarda sorunlu öğrenciler diğer öğrencileri engelliyor ders dinlemede….

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

En güzel yorum seninki

yanıt1
yanıt0
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu

Yazık oldu! Galatasaray'dan hiç beklenmedik bir kayıp
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.