Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

"ÇALIŞAN ANNE VE BABALAR SORUN YAŞIYOR"

Velilerden ara tatilin kaldırılmasına ilişkin talep aldıklarını belirten Tekin, ''Çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

OKULLARDA KAYIT SİSTEMİ

Okullara kayıt sisteminin değişeceğini belirten Tekin, ''Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine ilişkin bir düzenleme yaparak bunları merkezden belirledik. Şimdi ikinci adımı atıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. Bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerimizin bu tür taleplere ilişkin üstlerindeki baskıyı da kaldırmış olacağız.'' dedi.

EĞİTİM SÜRESİNİN KISALTILMASI

Tekin, liselerdeki eğitim süresinin kısaltılmasının istişare edildiğini, aceleye gerek olmadığını söyledi. Tekin, ''Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla tartışılır, istişare edilir sonra karar verilebilir. Şu an bu konu aceleye getirilecek bir konu değil.'' açıklamasında bulundu.