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AOSB ve Çukurova Üniversitesi iş birliğinde öğrencilere tanışma toplantısı yapıldı

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AOSB ve Çukurova Üniversitesi iş birliğinde öğrencilere tanışma toplantısı yapıldı
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AOSB ile Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler MYO iş birliğinde yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü sanayi fırsatlarını anlattı, üniversite-sanayi iş birliği ve sorular ele alındı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere yönelik tanışma toplantısı düzenlendi.

AOSB Bölge Başkanlığı Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen programa AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Kekeç, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Asım Gül ve M. Tansel Ün, Denetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Batmaz, önceki dönem Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile yüksekokul akademisyenleri katıldı.

Programda öğrencilere hitap eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayi bölgesinde çalışmanın sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin eğitim hayatlarını verimli değerlendirmeleri ve kariyer hedeflerine odaklanmalarının önemine değinen Sütcü, mesleki gelişim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Toplantının soru-cevap bölümünde Bekir Sütcü ve önceki dönem Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konuşmalarda üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin gençlerin mesleki gelişimine ve iş hayatına hazırlanmalarına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca AOSB'nin gençlerin eğitimine ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları ile sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik iş birliklerinin önemi ele alındı. Program, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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