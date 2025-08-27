Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Bir annenin ve kızının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bakarken yaşadığı hüzün, kameraya yansıdı.

HİÇBİR ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEDİ

Aylarca süren yoğun bir hazırlık döneminin ardından, beklenen sonuç ekranında "Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ifadesini gören öğrenci ve annesi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu an, tüm çabaların ve umutların boşa çıkmasıyla birlikte gelen derin bir üzüntüyü gözler önüne serdi.