Ankara'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Ankara'da Öğrenciler Karnelerini Aldı
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Ankara'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi ve öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Vali Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda öğrencilere karne verirken öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

ANKARA'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanması ile karne heyecanı yaşadı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Yurt genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim öğretim gören milyonlarla öğrenci, yıl sonu karnelerini alıp yaz tatiline çıktı. Ankara'da genelindeki okullarda da karne heyecanı yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfları dolaşan Vali Şahin, öğrencilere karne ve başarı belgelerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'1 MİLYON 120 BİN ÖĞRENCİMİZE HİZMET VERDİK'

Karne töreninde konuşan Şahin, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara'mızda da 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ankara'da toplam 3 bin 343 okulumuzda, 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize bu yıl eğitim öğretim hizmeti verdik. Ben, öncelikle tüm öğrencilerimize şimdiden önümüzdeki yıllar için başarılar diliyorum. Tabii her sene olduğu gibi bu sene de eğitim ve öğretimde gayretli ve yoğun bir faaliyet gerçekleştirildi. Burada öğrencilerimiz yeni yeni bilgilerle, yeni yeni tecrübelerle mücehhez kılındı. Ben öncelikle öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. 81 bin öğretmenimiz, gece gündüz demeden fedakarca öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. Bir de velilerimize teşekkür ediyorum. Evlatları için her türlü fedakarlığı göze alarak, her türlü özveriyi göze alarak çocuklarını desteklediler. Bizim eğitim ve öğretim faaliyetimizin üçüncü ayağını oluşturmuş oldular" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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