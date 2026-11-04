Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Andırınlı liseliler Ahlat’ta Selçuklu mirasını yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Andırınlı liseliler Ahlat’ta Selçuklu mirasını yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB’in Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği “Maziden Atiye Ahlat” projesine Andırın’dan katılan liseliler, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Selçuklu mirasını inceledi. Programda söyleşilere katılıp müzeleri gezen öğrenciler, doğa ve kültür etkinlikleriyle tarih bilincini pekiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" projesine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılan öğrenciler, Selçuklu medeniyetinin köklü mirasını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılım sağlayan liseli öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ahlat Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler; Anadolu'nun köklü tarihini ve Selçuklu medeniyetinin eşsiz mimari ile kültürel mirasını yakından tanıma imkanı buldu.

Program kapsamında akademik söyleşilere katılan, tarihi mekanları ve müzeleri ziyaret eden Andırınlı gençler; doğa ve kültür temalı etkinliklerle tarih ve medeniyet bilincini yerinde pekiştirerek kente döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti

Düğününe sadece bir hafta kalmıştı! Takla atan araçta can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

Trump'ın yenilgisi sonrası kritik eşik aşıldı! Fiyatlar uçuşa geçti
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

Günün karesi! Formada yazanı tahmin edemezsiniz

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki