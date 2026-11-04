Andırınlı liseliler Ahlat’ta Selçuklu mirasını yerinde inceledi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" projesine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılan öğrenciler, Selçuklu medeniyetinin köklü mirasını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılım sağlayan liseli öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ahlat Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler; Anadolu'nun köklü tarihini ve Selçuklu medeniyetinin eşsiz mimari ile kültürel mirasını yakından tanıma imkanı buldu.

Program kapsamında akademik söyleşilere katılan, tarihi mekanları ve müzeleri ziyaret eden Andırınlı gençler; doğa ve kültür temalı etkinliklerle tarih ve medeniyet bilincini yerinde pekiştirerek kente döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı