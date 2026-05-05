Haberler

Anaokulu öğrencileri çevre bilinci projesiyle erken yaşta tasarruf öğreniyor

Anaokulu öğrencileri çevre bilinci projesiyle erken yaşta tasarruf öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli eTwinning projesi kapsamında çevre bilinci, geri dönüşüm ve tasarruf konularında hem teorik hem uygulamalı eğitim alıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli eTwinning projesi kapsamında çevre bilinci, geri dönüşüm ve tasarruf konularında hem teorik hem uygulamalı eğitim alıyor. "Water Drops Return" adlı proje ile sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları küçük yaşta kazandırılıyor.

Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yer aldığı projede, çocuklara çevre bilinci görsel materyaller ve uygulamalı etkinliklerle anlatılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirip geçirmedikleri ise öğretmenler tarafından farklı yöntemlerle gözlemleniyor. Okul içerisinde bilinçli olarak bırakılan çöplerin toplanması ve açık bırakılan muslukların kapatılması gibi davranışlar bu kapsamda kontrol ediliyor.

Proje yürütücüsü okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, çocukların artık çevre sorunları ve iklim krizleriyle büyüdüğüne dikkat çekerek, "Dünya değişiyor ve en ufak etken herkesi etkiliyor. Bizim çocuklarımız da büyüdüklerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle anaokulu çağında farkındalık oluşturmayı ve bunu uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. Arslan, okulun farklı alanlarına bilinçli şekilde çöpler bıraktıklarını belirterek, "Çocukların bu çöpleri alıp almadığını gözlemliyoruz. Aynı şekilde açık bırakılan muslukları kapatıp kapatmadıklarını da kontrol ediyoruz. Böylece öğrenilen bilgilerin davranışa dönüşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Projeye katılan öğrencilerden Asu Ceren Aydın, sabun kullanırken musluğu açık bırakmaması gerektiğini öğrendiğini ifade ederken, Simay Arslan ise sokakta gördüğü çöpleri çöp kutusuna atmayı ve tasarruflu olmayı öğrendiğini söyledi.

Kırşehir'de yürütülen proje ile çocukların erken yaşta çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün okkalı bir zam geldi! İşte yeni fiyatlar