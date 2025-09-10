Anaokulu Eğitiminin Önemi Vurgulanıyor

ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Güner Algan, 3-5 yaş grubundaki çocuklar için okul öncesi eğitimin hem sosyal hem de bilişsel gelişim açısından kritik bir dönem olduğuna dikkat çekti. Algan, "Anaokulu, çocukların yaşıtlarıyla aynı ortamda kurallar çerçevesinde sosyalleşmelerini sağlıyor. Bu deneyimin onların gelişiminde benzersiz bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 1 Eylül itibarıyla uyum (oryantasyon) haftası başladı. 8 Eylül'de ise tüm kademelerde öğrenciler için ders zili çaldı. Yeni eğitim yılına başlarken, özellikle okul öncesi dönem çocukları için anaokulu eğitiminin taşıdığı önem gündeme geliyor. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Güner Algan, "Okul öncesi eğitim alan çocuklar; kendine güven, sosyal uyum, empati, dil gelişimi ve okul başarısı gibi alanlarda akranlarına göre daha avantajlı bir konuma geliyor. Anaokulu, çocukların yaşıtlarıyla aynı ortamda kurallar çerçevesinde sosyalleşmelerini sağlıyor. Bu deneyimin onların gelişiminde benzersiz bir rol oynuyor" dedi.

Algan, "Çocukların en önemli öğrenme stratejilerinden biri gözlem ve taklittir. Yaşıtlarıyla aynı ortamda olan bir çocuk, davranışlarını sosyal bir çevrede deneyimleme ve geliştirme imkanı bulur. Bu durum hem motor beceriler hem de sosyal davranışlar açısından gelişimlerini destekler. Anaokulunda kuralların düzenli şekilde uygulanması olumlu davranışların pekişmesini de sağlıyor" diye konuştu.

Ev ortamında bu düzeni sağlamanın çoğu zaman güç olduğunu hatırlatan Algan, "Öğretmenlerin çocuk gelişimi konusunda uzmanlaşmış olmaları da fark yaratıyor. Örnek olarak, evde yemek konusunda zorluk çıkaran bir çocuğun, anaokulunda arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken çok daha uyumlu davranabiliyor" dedi.