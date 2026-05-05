Anadolu Üniversitesi EADTU Zirvesi'nde uluslararası temaslarda bulundu

Açık ve uzaktan öğrenme alanında önde gelen kuruluşlardan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından Brüksel'de düzenlenen Genel Kurul Toplantısı, Rektörler Toplantısı ve EADTU-AB Zirvesi gerçekleştirildi.

Açık ve uzaktan öğrenme alanında önde gelen kuruluşlardan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından Brüksel'de düzenlenen Genel Kurul Toplantısı, Rektörler Toplantısı ve EADTU-AB Zirvesi gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel üniversiteyi temsilen toplantılara katılım sağladı.

EADTU Başkanı Prof. Dr. Theo Bastiaens, EADTU Genel Sekreteri George Ubachs ve Avrupa'da açık ve uzaktan öğretim alanında faaliyet gösteren 28 üniversitenin rektör ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda Avrupa yükseköğretim politikaları, dijital öğrenme ekosistemleri ve üniversiteler arası stratejik iş birlikleri ön plana çıktı. Genel Kurul Toplantısı'nda EADTU'nun stratejik öncelikleri ve kurumsal iş birlikleri değerlendirilirken, Rektörler Toplantısı'nda üye üniversiteler arasında deneyim paylaşımı yapıldı. Bu kapsamda dijitalleşme, esnek öğrenme modelleri ve mikro yeterlilikler gibi güncel başlıklar ele alındı.

EADTU-AB Zirvesi'nde ise Avrupa Birliği yükseköğretim politikaları üzerinde çalışan komisyon temsilcileri ile yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımlar, yapay zeka destekli öğrenme ortamları ve yaşam boyu öğrenme politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Zirvede Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği Başkanı Anna Gover açık ve uzaktan yükseköğretimde kalite süreçlerine ilişkin düzenlenen panele katıldı. Zirve, üniversiteler ile politika yapıcılar arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu.

Rektör Adıgüzel, toplantılar süresince Avrupa'nın farklı ülkelerinden üniversite rektörleri ve temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirerek Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğrenme alanında uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Adıgüzel "Açık ve uzaktan öğrenme alanında uluslararası düzeyde önde gelen kuruluşlardan biri olan EADTU çatısı altında gerçekleştirilen bu toplantılar, yükseköğretimde dönüşüm süreçlerine yön veren önemli platformlardır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, uluslararası akademik ağlardaki etkin rolünü sürdürerek açık ve uzaktan öğretim alanında küresel ölçekte değer üretmeye devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
