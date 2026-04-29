Altıntaş'ta öğrenci ve yazar buluşması

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yürütülen "Okuyan Nesil Projesi" kapsamında lise öğrencilerine yönelik anlamlı bir yazar buluşması gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan'ın katılım sağladığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökçe de eşlik etti. Programda lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri, yazar Mesut Kocaman ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen söyleşide Mesut Kocaman, yazarlık serüvenini, eserlerinin oluşum sürecini ve edebiyatın birey üzerindeki etkilerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin düşüncelerini ifade edebildiği ve merak ettikleri soruları yöneltebildiği etkinlik, karşılıklı etkileşim içinde verimli bir şekilde geçti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, okuma alışkanlığının akademik ve kişisel gelişim üzerindeki önemi vurgulanırken, öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına katkı sağlandı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleştiren bu tür etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye, edebiyata olan ilgilerini artırmaya ve kültürel birikimlerine katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

