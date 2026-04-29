Altıntaş'ta öğrenci ve yazar buluşması

Altıntaş'ta öğrenci ve yazar buluşması
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yürütülen "Okuyan Nesil Projesi" kapsamında lise öğrencilerine yönelik anlamlı bir yazar buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yürütülen "Okuyan Nesil Projesi" kapsamında lise öğrencilerine yönelik anlamlı bir yazar buluşması gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan'ın katılım sağladığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökçe de eşlik etti. Programda lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri, yazar Mesut Kocaman ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen söyleşide Mesut Kocaman, yazarlık serüvenini, eserlerinin oluşum sürecini ve edebiyatın birey üzerindeki etkilerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin düşüncelerini ifade edebildiği ve merak ettikleri soruları yöneltebildiği etkinlik, karşılıklı etkileşim içinde verimli bir şekilde geçti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, okuma alışkanlığının akademik ve kişisel gelişim üzerindeki önemi vurgulanırken, öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına katkı sağlandı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleştiren bu tür etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye, edebiyata olan ilgilerini artırmaya ve kültürel birikimlerine katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmaya gitti, 19 yıllık vahşi cinayet çözüldü