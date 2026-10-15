Altıntaş İlçe Müftülüğü, din görevlilerine vaaz becerileri kursu başlattı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde din görevlilerinin vaaz sunma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim kursu başladı.

Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu, Diyanet Gençlik Merkezinde başladı. Vaiz Tevfik Ferik'in öğreticiliğini üstlendiği kursun ilk toplantısına İlçe Müftüsü Malik Talan da katıldı. Talan, program kapsamında din görevlileriyle bir araya geldi. Din görevlilerinin vaaz sunma becerilerini geliştirmek, ilmi birikimlerini güçlendirmek ve irşat hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen kursa ilçede görev yapan din görevlileri katılım sağladı. Eğitim programıyla din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı