Almanya'dan eğitimde yeni model: Lisans eğitimi İngilizce başlıyor, Almanca devam ediyor

Almanya'da eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için uzun süredir en büyük engellerden biri dil şartıydı. Ancak son yıllarda birçok üniversite bu tabloyu değiştiren yeni modeller geliştirmeye başladı. Bu üniversitelerden biri olan Ansbach Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İngilizce başlayıp Almanca'ya geçiş yapılan iki aşamalı eğitim sistemiyle dikkat çekiyor.

"PROGRAMLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI OLMASINI KOLAYLAŞTIRACAK ŞEKİLDE TASARLADIK"

Ansbach Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Christian Wilisch, yeni uluslararası lisans programlarının arkasındaki temel motivasyonun Almanya'nın teknik alanlarda yetişmiş insan ihtiyacı olduğunu söyledi. Wilisch, "Uluslararası öğrencilerin Almanya'da eğitimlerinde başarılı olmasını kolaylaştıracak programlar tasarlıyoruz" diyerek sistemin planlı ve ihtiyaç odaklı oluşturulduğunu ifade etti.

"İLK DÖNEMİ HİBRİT TASARLADIK, ÖĞRENCİLER VİZE SÜRECİNİ KENDİ ÜLKELERİNDEN TAMAMLIYOR"

Wilisch, kabul ve vize süreçlerindeki zamanlama sorunlarına dikkat çekerek ilk dönemin hibrit olarak planlandığını belirtti. Öğrencilerin dersleri kendi ülkelerinden takip edebildiğini aktaran Wilisch, "Öğrenciler dersleri takip ederken vize sürecini adım adım tamamlıyor, sınavlardan sonra Almanya'ya daha düzenli bir şekilde gelebiliyor" dedi.

"DERSLER İNGİLİZCE BAŞLIYOR, DÖRDÜNCÜ YARIYILDAN SONRA ALMANCA'YA GEÇİŞ HEDEFLİYORUZ"

Programların dil yapısına da değinen Wilisch, çok az öğrencinin doğrudan Almanca eğitim alabilecek seviyede olduğunu belirterek, derslere İngilizce başlandığını söyledi. İlk üç yarıyıl boyunca yoğun Almanca eğitimi verildiğini ifade eden Wilisch, "Hedefimiz dördüncü yarıyıldan sonra öğrencilerin Almanca dersleri dinleyebilecek seviyeye gelmesi" diye konuştu.