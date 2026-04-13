ALKÜ'lü minikler fidan dikip çilek topladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uygulama Anaokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikimi ve çilek toplama etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler, doğa sevgisi ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu öğrencileri, Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersleri çerçevesinde fidan dikip, çilek topladı.

ALKÜ Uygulamalı Anaokulu öğrencileri, iki farklı etkinlikte eğlenerek keşfetti. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında yer alan Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersleri çerçevesinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Alanya Aliefendi Mahallesi'nde yanan ormanlık alanda fidan dikimi yapıldı. Alanya Orman İlçe Müdürlüğü ile iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, velileri ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Diğer etkinlik ise topraksız tarım yöntemiyle serada yetiştirilen meyvelerin tanıtıldığı çilek toplama etkinliği oldu. Minikler, Alanya Kargıcak'ta bir serada çileklerin yetiştirilmesini yerinde gözlemleyerek, onları toplayıp tatma ve ikram etme sürecine aktif olarak katıldı.

Etkinliklere ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şeker, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli, anaokulu öğretmenleri ve veliler katıldı. Etkinlikte çocukların çevre bilinci geliştirmesi, doğa sevgisi kazanması, sorumluluk alma, gözlem yapma ve doğayla doğrudan etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Etkinlikler, aynı zamanda Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğrencilerine ders kapsamında uygulamalı öğrenme ve öğretme süreçlerini deneyimleme fırsatı sunarak, mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Etkinlikler toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
