Haberler

Aliağa'da, minik öğrenciler Jandarmayı yakından tanıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Aliağa Yukarı Şehitkemal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında jandarma personeli tarafından minik öğrencilere jandarmanın kullandığı teknik ekipmanlar tanıtıldı. Öğrencilere jandarmanın görev alanları, genel trafik kuralları ve güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Program dahilinde jandarma araçlarına binen öğrenciler, araçların donanımlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sonunda Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz ve personeli, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu ve çocuklara hediyeler takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
