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Aladağ'da Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri resim sergisi açtı

Aladağ'da Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri resim sergisi açtı

Eğitim Haberleri

Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Yunus Emre Akkuş'un koordinatörlüğünde yaptıkları resim çalışmalarını, okul bahçesinde düzenledikleri sergiyle beğeniye sundu.

Aladağ'da Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, resim sergisi açtı.

Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Yunus Emre Akkuş'un koordinatörlüğünde yaptıkları resim çalışmalarını, okul bahçesinde düzenledikleri sergiyle beğeniye sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilere akademik, sanatsal ve sportif alanlarda da destek olduklarını söyledi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hülya Aslan, Ertuğrul İnce, Okul Müdürü Seyfi Güngör, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Eğitim

Aladağ Akkuş Eğitim Haberler

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