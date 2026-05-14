Aksu Uçak Bakım Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde eğitim veren Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun uçak bakım hangarında ziyaretçilere açıldı. İki gün sürecek fuarda öğrencilerin hazırladığı 19 proje sergilenecek.

Okulun uçak bakım hangarında gerçekleştirilen fuarın açılışına öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Haldun Çevik, okulun temel hedefinin Türk havacılığına nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin yalnızca teknik eğitimle değil, bilimsel çalışmalarla da gelişim göstermelerini amaçladıklarını belirten Çevik, "Öğrencilerimizin temel becerilerini bilimle bütünleştirerek bu tür faaliyetlerin içinde olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kimya öğretmenimiz Ayşe öğretmenimizin yönlendirmeleri ve diğer branş öğretmenlerimizin katkılarıyla toplam 19 projemiz bugün hangarımızda sergileniyor" dedi.

Velilere ve havacılık meraklılarına çağrıda bulunan Çevik, iki gün sürecek fuarın ziyaret edilmesini istedi. Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gelecekte savunma sanayi ve havacılık alanında önemli çalışmalara dönüşeceğine inandığını ifade eden Çevik, okulun yalnızca Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti.

Çevik, konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ANTALYA

