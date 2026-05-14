Haberler

Aksu Uçak Bakım Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

Aksu Uçak Bakım Lisesi'nde bilim fuarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun uçak bakım hangarında ziyaretçilere açıldı. İki gün sürecek fuarda öğrencilerin hazırladığı 19 proje sergilenecek.

Antalya'nın Aksu ilçesinde eğitim veren Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun uçak bakım hangarında ziyaretçilere açıldı. İki gün sürecek fuarda öğrencilerin hazırladığı 19 proje sergilenecek.

Okulun uçak bakım hangarında gerçekleştirilen fuarın açılışına öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Haldun Çevik, okulun temel hedefinin Türk havacılığına nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin yalnızca teknik eğitimle değil, bilimsel çalışmalarla da gelişim göstermelerini amaçladıklarını belirten Çevik, "Öğrencilerimizin temel becerilerini bilimle bütünleştirerek bu tür faaliyetlerin içinde olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kimya öğretmenimiz Ayşe öğretmenimizin yönlendirmeleri ve diğer branş öğretmenlerimizin katkılarıyla toplam 19 projemiz bugün hangarımızda sergileniyor" dedi.

Velilere ve havacılık meraklılarına çağrıda bulunan Çevik, iki gün sürecek fuarın ziyaret edilmesini istedi. Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gelecekte savunma sanayi ve havacılık alanında önemli çalışmalara dönüşeceğine inandığını ifade eden Çevik, okulun yalnızca Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti.

Çevik, konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu: Tavuk döner tahtı kaybetti

Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar