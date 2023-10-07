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Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde öğle yemeği için sıra bekleyen İsmail Bozlak, fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk müdahalesi okuldaki öğretmenleri ve bir hemşire tarafından yapılan Bozlak, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlenecek.