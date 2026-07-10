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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Scientix Elçisi Özmüş'ü tebrik etti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Scientix Elçisi Özmüş'ü tebrik etti
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Ağrı Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülten Sökmen Özmüş, Avrupa Okul Ağı Scientix projesi kapsamında 'Scientix Elçisi' unvanı aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmeni makamında kabul ederek STEM eğitiminin yaygınlaştırılması için başarılar diledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Avrupa Okul Ağı girişimi Scientix projesi kapsamında "Scientix Elçisi" unvanı almaya hak kazanan Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülten Sökmen Özmüş'ü kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte başarı gösteren Özmüş, Ağrı'nın yeni Scientix Elçisi oldu.

Kökrek'in makamında gerçekleşen ziyarette Şube Müdürü İsmet Mızrak ile STEM İl Koordinatörü Mehmet Tunay da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, STEM eğitiminin Ağrı'da geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Özmüş'ü tebrik eden Kökrek, "Öğretmenimizin elde ettiği bu başarı, ilimizin eğitim vizyonu adına gurur vericidir. STEM eğitiminin ilimizde daha da yaygınlaştırılması, okullarımızdaki yenilikçi eğitim uygulamalarının artırılması ve meslektaşlarına rehberlik etmesi noktasında üstlendiği elçilik görevinde kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Ağrı'nın ikinci Scientix Elçisi olan Özmüş de kabul dolayısıyla Kökrek'e teşekkür etti.

Özmüş, Avrupa çapındaki yenilikçi eğitim materyallerinin Ağrı'daki okullarda uygulanması ve yeni projelerin hazırlanması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Ziyaret, yeni dönem STEM projeleri, Yenilikçi Sınıflar vizyonu ve yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulmasının ardından belge takdimiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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