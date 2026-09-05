Haberler

Ağrı'da İş Makinesi Operatörlüğü İçin Eğitim Protokolü İmzalandı

Ağrı'da İş Makinesi Operatörlüğü İçin Eğitim Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası arasında, iş makineleri operatörü yetiştirilmesi ve çalışanların mesleki yeterlilik kazanması için işbirliği protokolü imzalandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası arasında, iş makineleri operatörü yetiştirilmesi ve çalışanların mesleki yeterlilik kazanması için işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat katıldı.

Çakan ve Erdoğan'ın imzaladığı protokolle, Tarım Alanı ile İş Makineleri Aracı Operatörü Yetiştirme Kursu Programı kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Kurslarda seyyar ve sabit pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makineleri, loder, forklift, manitou, ekskavatör, dozer, greyder ve vinç gibi iş makinelerini kullanacak operatörlere eğitim verilecek.

Teorik eğitimler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, uygulamalı eğitimler ise Şeker Fabrikası sahasında yapılacak. Kurs sonunda sınavlarda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, protokol kapsamında Ağrı'da istihdamın artırılması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için eğitim programlarının uygulanacağını söyledi.

Çakan, "Şeker Fabrikamızın ihtiyaç duyduğu iş makineleri operatörlerinin mesleki yeterlilik kazanması için teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Kursiyerlerimiz eğitimlerin ardından sınava girecek. Başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını vereceğiz. Kurumlarımız arasındaki bu çalışma, mesleki eğitimin sahayla buluşması açısından önemli bir uygulama olacaktır." dedi.

Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ise Türkşeker Genel Müdürlüğünün üretim maliyetlerini azaltmak için pancar boşaltma makinelerinde yüklenici firmalar yerine kurum personelinin görevlendirilmesine karar verdiğini belirtti.

Bu kapsamda 23 geçici işçinin fabrikada göreve başladığını aktaran Erdoğan, "İşe başlayacak personelin bu işi nitelikli ve belgeli yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaptık. Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından çalışanlarımız sınava girecek ve başarılı olanlar belgelendirilecek. Eğitim sürecindeki işbirliği için İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdulhaluk Çakan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

Köprü ve otoyollarla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Belediye önünde şafak vakti hareketlilik! Polis kuş uçurtmuyor
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı