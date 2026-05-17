Ağrı'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında öğrenciler meslek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 529 öğrenci, 6 farklı alanda teorik ve uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler uygulamalı eğitimlerle meslek öğreniyor.

529 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, Makina Teknolojisi Alanı ile Bilişim Teknolojileri Alanında eğitim veriliyor.

Öğrenciler, teorik derslerin ardından atölyelerde uygulama yapıyor. Elektrik tesisatı kurulumu, kaynak işlemleri, mobilya üretimi, makine kullanımı, bilgisayar yazılımları ile iklimlendirme sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Alan öğretmenlerinin rehberliğinde sürdürülen eğitimlerde öğrenciler, mesleklerine ilişkin teknik bilgi edinip uygulama becerilerini geliştiriyor. Atölye çalışmalarında üretim süreçleri, iş disiplini ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalar yer alıyor.

Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında öğrenciler, kendi branşlarına ait araç, ekipman ve teknolojileri kullanarak deneyim kazanıyor. Mezuniyet sürecine yaklaşan öğrenciler, iş hayatına yönelik uygulamalarla eğitimlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, meslek liselerinde uygulamalı eğitimin önemli yer tuttuğunu söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde yaptıkları çalışmalarla mesleki deneyim kazandığını belirten Kökrek, "Gençlerimizin yeteneklerine uygun alanlarda eğitim alması gelecekleri açısından belirleyici oluyor. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerle meslek hayatına hazırlanıyor" dedi.

Kökrek, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında yürütülen çalışmalar dolayısıyla okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
