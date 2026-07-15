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Ağrı Gençlik Merkezi’nde 15 Temmuz Programı: Şehitler İçin Kur’an-ı Kerim Okundu

Ağrı Gençlik Merkezi’nde 15 Temmuz Programı: Şehitler İçin Kur’an-ı Kerim Okundu
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Ağrı Gençlik Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında kursiyer öğrenciler, 15 Temmuz şehitleri ve tüm vatan şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, milli ve manevi değerlerin gençlere aktarılmasının önemini vurguladı.

Ağrı Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyer öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına gençlik liderleri, gönüllü gençler ve kursiyer öğrenciler katıldı.

Programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavetin ardından dualar edilerek şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinlikte, milli iradenin korunmasının ve şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemine vurgu yapılırken, gençlere milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, programın ardından yaptığı açıklamada, genç nesillere milli ve manevi değerleri aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

15 Temmuz ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla benzer faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Çelebi, "Vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bıraktığı bu kutsal emaneti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte her zaman en yüksekte tutacağız." dedi.

Program, gençlere yönelik milli birlik ve beraberlik temalı bilgilendirmelerin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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