Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eğitimin kalitesinin arttırılması ve mevcut başarılarının yükseltilmesi amacıyla Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hedefler, projeler ve yapılan planlamalar değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eğitimin kalitesinin arttırılması ve mevcut başarılarının yükseltilmesi amacı ile Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi. Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu konferans salonunda dün 2023-2024 eğitim öğretim yılı sene başı Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi. Kaymakam Çengel tarafından düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasin Filiz, Ali Ayhan, Mehmet Gönen ve Okul Müdürleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hedefler, projeleri ve yapılan planlamalar gibi konular değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR