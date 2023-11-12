Afyonkarahisar İhsaniye'de Öğrencilere ve Sürücülere Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere ve sürücülere yönelik güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışması trafik kurallarına uyumun arttırılması, bilinçli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere ve sürücülere yönelik güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışması trafik kurallarına uyumun arttırılması, bilinçli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği eğitim programı, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları gibi temel trafik konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

Eğitimde ayrıca, öğrencilere özel olarak trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere karşı nasıl tedbir alınması gerektiği üzerinde duruldu. Araç sürücülerine ise güvenli sürüş alışkanlıkları konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerde trafik eğitiminden memnun kaldıklarını belirterek trafik konusunda dikkatli olacaklarını belirttiler

Döğer İlkokulu Müdürü Yücel Yaşar eğitim çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jandarma komutanlığımızca öğrencilerimize, vatandaşlarımıza trafik konusunda eğitim verildi. Bu çerçevede komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Jandarma trafik ekipleri, bu tür etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine ulaşarak trafik bilinci oluşturmayı amaçlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR