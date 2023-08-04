Afyonkarahisar'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması İl Birincileri Belli Oldu

Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve hafızlık eğitimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Afyonkarahisar'da birinci olan öğrenciler belirlendi. Yarışmada hafızlık dalında İsmail Mert Kabayel ve Hilal Karanfil, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma dalında ise Yusuf Çevik ve Gülsüm Kardaş birinci oldu. Ödüller, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner tarafından verildi.