Afyonkarahisar'da eğitim öğretim süreci değerlendirildi

Afyonkarahisar'da eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum müdürlüğü bünyesinde görev yapan kurum personelleri ile genel değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. Eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, personellerin talep ve önerileri de dinlendi.

Toplantıda konuşan Sünnetci, kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Sünnetci ayrıca ekip ruhuyla hareket etmenin önemini ifade ederek özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

