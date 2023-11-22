Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı gösterisinde dikkat eksikliği olan öğrenci ötekileştirildi

Afyonkarahisar'da Atatürk İlkokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sunulan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olan öğrencisini gösteri grubundan çıkarıp köşede bekleten öğretmenle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü kararını verdi.

Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda 29 Ekim 2023 günü meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.D.'yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.D., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Soruşturma raporunda ilginç detay

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği ve vicdanları sızlatan görüntü kamuoyunda geniş yankı bulunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Olay sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma sonuçlanırken, soruşturma sonucu hazırlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

"İlgili öğretmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, kutlamalar için okula gelen M.E.D. adlı öğrenciyi gösteriye katmadığı ve kenarda beklettiği anlaşılmıştır. Öğretmen hakkında 657 Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi gereğince 'Kınama' cezası ile cezalandırılması kanaatine varılmıştır. Ayrıca olayın ulusal ve yerel basında geniş yer bulması, öğrencinin bu okulda devam edecek olması, aileyle tekrar karşı karşıya gelme durumunda oluşabilecek olumsuz durumları önlemek, öğretmenin güvenliğini, saygınlığını korumak adına öğretmenin görev yerinin il merkezinde branşına uygun başka bir okulla değiştirilmesi uygun görülmüştür."

Sendika başkanları hakkında da suç duyurusu!

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan ile Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci ise olayın haberleştirilmesine tepki gösterip, gazetecileri suçlamıştı. Soruşturma sonrası yurt genelinde bir çok Disleksi Derneği yöneticileri öğretmen Ş.Ş. ve sendika yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

Mağdur çocuk M.E.D.'nin babası Hakan Dilek'de öğretmen ile sendika başkanları Arslan ve Demirci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve olayın peşini bırakmayacaklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR