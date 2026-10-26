ADÜ Veteriner Fakültesinde 4,2 milyon TL'lik dijital eğitim projesi başlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından kabul edilen "Veteriner Fakültesinde Dijital Eğitim, Sanal Gerçeklik ve Üç Boyutlu Uygulama Araştırmaları" başlıklı güdümlü proje, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından hayata geçiriliyor. Doç. Dr. İsmail Gökçe Yıldırım'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, 4,2 milyon TL bütçeyle veteriner hekimliği eğitiminde dijital dönüşümü ileri taşımayı hedeflemektedir.

Başarıyla tamamlanan DijiLab projesiyle başlatılan dijital eğitim çalışmaları, bu yeni proje ile fakülte için daha kapsamlı bir aşamaya taşınmaktadır. Proje kapsamında sanal gerçeklik (VR) gözlükleri, yüksek performanslı bilgisayarlar, dokunmatik eğitim ekranları, tabletler, 360 kameralar, üç boyutlu yazıcılar ve merkezi sunucu altyapısı daha geniş kapsamlı olarak kurulacak.

Yeni geliştirilecek dijital platform ve eğitim materyalleriyle öğrencilerin uygulamalı öğrenme imkanlarının artırılması, eğitim etkinliğinin ölçülebilir yöntemlerle değerlendirilmesi ve Veteriner Fakültesinin dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı