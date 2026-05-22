ADÜ Rektörü Kent, araştırma laboratuvarını inceledi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek laboratuvar altyapısı ve araştırma süreçleri hakkında bilgi aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite bünyesinde hizmet veren Bilim Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Laboratuvarın mevcut altyapısı, cihaz donanımı ve araştırma süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Rektörümüz, laboratuvarda gerçekleştirilen akademik ve bilimsel faaliyetleri de gözlemledi.

Üniversitenin araştırma ve geliştirme kapasitesine önemli katkılar sunan Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı; ileri teknolojiye sahip cihaz altyapısı ve çok disiplinli çalışma imkanlarıyla akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Laboratuvarda yürütülen analiz, test ve araştırma faaliyetlerinin üniversitenin bilimsel üretim gücünü desteklediği ifade edildi.

İnceleme sırasında değerlendirmelerde bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bilimsel araştırma altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Merkez Laboratuvarımız, üniversitenin araştırma kapasitesini artıran önemli bir bilimsel altyapı merkezidir. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin nitelikli araştırmalar gerçekleştirebilmesi adına laboratuvarlarımızı sürekli geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, laboratuvarda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma süreçlerine ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehtap Kılıç Eren, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özmen ve Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Abbak, Merkez Laboratuvar çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, merkezde araştırma projesi yürüten öğretim üyeleri ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
