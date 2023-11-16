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Adıyaman Fen Lisesi Öğrencileri Ordu'da Kano Etkinliğine Katıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri, 6 Şubat depremlerinin etkilerini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Ordu'da düzenlenen kano etkinliğine katıldı. Öğrenciler, kano sporu yaparak eğlenceli bir gün geçirdi ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'a teşekkür etti.