Adıyaman Fen Lisesi Öğrencileri Ordu'da Kano Etkinliğine Katıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri, 6 Şubat depremlerinin etkilerini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Ordu'da düzenlenen kano etkinliğine katıldı. Öğrenciler, kano sporu yaparak eğlenceli bir gün geçirdi ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'a teşekkür etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri Ordu'da ki kano etkinliğine katıldı.
6 Şubat depremlerinden dolayı yaşanan travmaları azaltmak ve motivasyonları arttırmak için Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından Fen Lisesi'nin 25 öğrencisi Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Milli Parkında gerçekleştirilen kano etkinliğine gönderildi.
Kano sporu yapan ve eğlenceli vakit geçiren öğrenciler Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim