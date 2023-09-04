Adıyaman Doğa Koleji'nde Uyum Eğitimi Başladı

Adıyaman Doğa Koleji'nde, okul öncesi ve 1. sınıfların uyum eğitimi başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Okul öncesi ve 1. Sınıfların bir haftalık uyum eğitimi başladı. Adıyaman Doğa Koleji'nde eğitime başlayacak öğrenciler velileriyle birlikte okula geldi.

Öğrenciler kadar velilerinde heyecanlı olduğu ilk haftada, çocukların okula uyumu için çeşitli sosyal etkinlikler yapıldığını dile getiren Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, "Yeni bir eğitim öğretim yılına Doğa koleji olarak hazırız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hem öğrencilerimizin hem de velilerin heyecanına, mutluluklarına ortak oluyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğimiz olan nesillerin eğitimleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en önemli gayemiz olacak. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN