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Adıyaman'da YKS heyecanı

Adıyaman'da YKS heyecanı
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Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı. Binlerce aday sınav merkezlerinde ter dökerken, güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı.

Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Üniversite hayali kuran binlerce aday, sabah saatlerinde Adıyaman'daki sınav merkezlerine gelerek, sınav salonlarındaki yerlerini aldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, üniversiteye giriş için ter dökmeye başladı. Sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, aileler çocuklarını sınav merkezlerine kadar uğurladı. Güvenlik görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından adaylar sınav binalarına alındı. Adıyaman genelinde sınavın sorunsuz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı. Sınavın başlamasıyla birlikte veliler okul çevrelerinde bekleyişlerini sürdürdü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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