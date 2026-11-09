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Adıyaman'da anaokulu bahçesinde Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı

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Adıyaman'da anaokulu bahçesinde Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da anaokulu bahçesinde Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı
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Adıyaman Altınşehir Anaokulu bahçesinde Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı. Projeyle çocukların doğayla bağ kurarak öğrenmesi, böcek oteli ve entomolojik koleksiyonla ekosistemi yakından tanıması hedefleniyor.

Adıyaman Altınşehir Anaokulu bahçesinde, "Doğa bizim sınıfımız, orman en büyük oyun alanımız" sloganıyla Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı.

Çocukların doğayla bağ kurarak öğrenmelerini, sorgulamalarını ve keşfetmelerini amaçlayan proje kapsamında, okul bahçesi ekolojik bir öğrenme ortamına dönüştürüldü.

Orman Keşif Merkezi'nde böcek ekosisteminin ve böceklerin anatomik yapılarının incelenmesine imkan sağlayan böcek oteli ve entomolojik koleksiyon yer alıyor. Bu alanlar sayesinde çocukların böceklerin yaşam döngülerini, doğal yaşamdaki rollerini ve ekosistemin işleyişini yakından tanımaları hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca doğadan toplanan doğal materyaller kullanılarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde matematik merkezi, fen merkezi, sanat merkezi ve açık hava merkezlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Orman Keşif Merkezi, çocukların yalnızca kitaplardan veya sınıf ortamından değil, doğrudan deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlayan bir açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor.

Projenin temel amacı, çocuklara erken yaşta doğa bilinci kazandırmak, fen ve matematik kavramlarını doğayla iç içe deneyimlemelerini sağlamak ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmek olarak belirlendi.

Çalışmayla sınıf duvarlarının dışına çıkılarak doğanın yaşayan bir sınıfa dönüştürülmesi, kalıcı öğrenmenin desteklenmesi ve geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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