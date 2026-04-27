Adana'nın gelecek vizyonu bu panelde çizildi: 'Akıllı Enerji, Akıllı Sanayi'

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu", final gününde dev bir panele sahne oldu. "Akıllı Enerji, Akıllı Sanayi: Adana'nın Gelecek Vizyonu" başlıklı panelde, kentin sanayi potansiyeli ile sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Adnan Midilli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele; akademik ve iş dünyasından isimler katıldı. Panelde, Adana sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak için "Akıllı Enerji" sistemlerine geçişin bir tercih değil zorunluluk olduğu vurgulandı. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde ekserji yöntemlerinin sanayideki enerji kayıplarını en aza indirmede oynayacağı kritik rol konuşuldu. Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) temsilcileri, bölgedeki sanayi tesislerinin teknolojik dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma projeleri hakkında güncel verileri paylaştı.

Rektör Sözen'den panelistlere teşekkür plaketi

Panelin ardından programın kapanış seremonisine geçildi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, panelin gerçekleşmesine sundukları katkılar ve üniversite-sanayi iş birliğine verdikleri desteklerden dolayı panelistlere ve programa eğitmen olarak katılan Prof. Dr. Yunus Çengel, Prof. Dr. Arif Hepbaşli ve Prof. Dr. Mehmet Karakilçik'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Rektör Sözen, takdim sırasında yaptığı konuşmada, "Akademik bilginin sanayideki uygulama gücüyle birleşmesi, Adana'nın sadece bölgede değil, dünyada bir enerji ve sanayi üssü haline gelmesi için en büyük anahtarımızdır" dedi.

Etkinlik, plaket töreninin ardından düzenlenen kapanış kokteyli ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı