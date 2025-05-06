Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekliyor
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları

Adana'da Öğrenciden Örnek Davranış: Dila Çeliktopuz'a Ödül

Adana'da Öğrenciden Örnek Davranış: Dila Çeliktopuz'a Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini bırakıp not yazan 16 yaşındaki Dila Çeliktopuz'u ödüllendirerek örnek bir davranış sergilediği için çiçek ve satranç takımı hediye etti. Çeliktopuz, yaptığı davranışın olağan olduğunu ifade etti.

'EKSTRA BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazan Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Çeliktopuz'u (16) makamında ağırlayarak çiçek verip, satranç takımı hediye etti. Tüfekçi, Çeliktopuz'un hareketinin tüm gençlere örnek olmasını istedi. Çeliktopuz ise "Yaptığım davranış sosyal medyada çok ilgi gördü ama ben ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gereken zaten buydu" dedi.

'YAPTIĞI DAVRANIŞ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Ziyaretin ardından Dila Çeliktopuz ile iş yeri sahibi Suphi Erboğa (50) bir araya geldi. Çeliktopuz'a teşekkür eden Erboğa, "Sabah kendime kahvaltı hazırlamak için marketin arkasına gitmiştim. Geri döndüğümde 20 lirayı gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda bu güzel kızımızı gördüm. Yaptığı davranış çok hoşuma gittiği için sosyal medyada görüntülerini paylaştım. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.