Adana'da öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Adana'da özel okul öğrencisi Asya Özkan, sınavdan 500 tam puan aldı. Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Özkan, "Eğitim yılında yanımda olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Depremden çok etkilendim ama hızlı toparlandım. Daha istikrarlı olarak başardım. Genetik Mühendisliği Moleküler Biyoloji bölümünü okumak istiyorum" dedi.