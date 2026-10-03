Adana'da lise velilerine okul-aile ve bilinçli medya eğitimi verildi

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Adana'da velilere yönelik "Okul ve Aile Hayatı" ile "Bilinçli Medya Kullanımı" konularında eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çukurova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından Hasan Adalı Anadolu Lisesi velilerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde velilere "Okul ve Aile Hayatı" ile "Bilinçli Medya Kullanımı" konularında bilgiler aktarılırken, ailelerin çocukların eğitim hayatındaki rolü ve medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programın sonunda velilerin konuya ilişkin soruları görevli uzman tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı